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Названы пять приводящих к появлению складок на животе привычек

Фитнес-эксперт Энтони Енг назвал пять привычек, приводящих к появлению складок на животе. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Названы пять приводящих к появлению складок на животе привычек
© Lenta.ru

Енг рассказал, что склонность к нездоровому питанию — одна из главных причин увеличения объемов живота. Он порекомендовал обратить внимание на рацион, а также избавиться от привычки оправдывать нарушения стрессом и внешними обстоятельствами. «Составьте план или попросите диетолога сделать это, чтобы вам больше не приходилось решать, что съесть. Просто следуете плану и наслаждаетесь», — добавил он.

Специалист также отметил, что важно отказаться от «рассеянного питания».

«Не отвлекайтесь во время еды, сосредоточьтесь на пережевывании пищи, тогда вы будете ровно столько, сколько вам нужно — не больше», — пояснил Енг.

Эксперт заявил, что еще одна причина появления лишних сантиметров на талии — сидячий образ жизни. Не менее важен, по словам Енга, здоровый сон. «Можете думать, что вас устраивает 5-6 часов сна, но вы не обманите свое тело. Плохой сон связан с увеличением жира, особенно в области живота», — сказал специалист, назвав 7-8 часов оптимальным значением.

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