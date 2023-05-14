Названы пять приводящих к появлению складок на животе привычек

Фитнес-эксперт Энтони Енг назвал пять привычек, приводящих к появлению складок на животе. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

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Енг рассказал, что склонность к нездоровому питанию — одна из главных причин увеличения объемов живота. Он порекомендовал обратить внимание на рацион, а также избавиться от привычки оправдывать нарушения стрессом и внешними обстоятельствами. «Составьте план или попросите диетолога сделать это, чтобы вам больше не приходилось решать, что съесть. Просто следуете плану и наслаждаетесь», — добавил он.

Специалист также отметил, что важно отказаться от «рассеянного питания».

«Не отвлекайтесь во время еды, сосредоточьтесь на пережевывании пищи, тогда вы будете ровно столько, сколько вам нужно — не больше», — пояснил Енг.