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Из-за этих пяти ошибок у женщин замедляется обмен веществ

Увеличение веса - это естественное следствие старения. Но также набору лишних килограммов может способствовать замедление метаболизма.

Из-за этих пяти ошибок у женщин замедляется обмен веществ
© Ferra.ru

Существует пять важных ошибок, которые у женщин приводят к замедлению метаболизма.

Отказ от мясных продуктов. Другими словами, становление веганом. Употребляя только растительную пищу, вы не будете получать достаточно белка, который ускоряет обмен веществ. Научные исследования показывают, что при диете с высоким содержанием углеводов (по сравнению с диетой с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов) обмен веществ замедляется.

Йога и растяжка в приоритете. Нужно отдавать предпочтение силовым тренировкам. Если ими не заниматься, то можно после 30 лет терять до 8% сухой мышечной ткани за каждые 10 лет.

Салаты как основное блюдо. Если их употреблять без добавления белка, то можно замедлить обмен веществ и ускорить потерю мышечной ткани. Большинству женщин будет полезно получать около 20 г белка за один приём пищи.

Пролистывание соцсетей перед сном. Синий свет от экранов негативно влияет на качество сна и мешает выработке мелатонина, нарушает циркадный ритм. Согласно данным одного исследования, продолжающееся какое-то время ограничение сна и нарушение циркадного ритма снижает скорость обмена веществ в состоянии покоя на 8%.

Соковая детоксикация. Многие из подобных соков не содержат достаточно белка для набора мышечной массы, а ещё содержат мало калорий. В результате метаболизм начнёт замедляться, чтобы предотвратить голодание организма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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