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Врач рассказала об опасности принятия горячей ванны

Терапевт Анастасия Меняйлова заявила, что принятие ванны имеет положительный эффект на организм, но существует ряд противопоказаний, при которых такая процедура может стать опасной. Об этом врач рассказала в интервью «Газете.Ru».

Врач рассказала об опасности принятия горячей ванны
© Lenta.ru

К примеру, от горячей ванны стоит отказаться при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что в горячей воде тело нагревается, механизмы естественного охлаждения организма не срабатывают. В это же время увеличивается нагрузка на сердце, объяснила терапевт.

Также нельзя принимать ванну людям с пониженным артериальным давлением. Во время этой процедуры сосуды еще сильнее расширяются, а это может спровоцировать обморок. Меняйлова посоветовала быть осторожным людям с повышенной температурой. Принятие горячей ванны может усугубить ситуацию.

Подобные водные процедуры могут ухудшить самочувствие у страдающих мигренями, а при тромбозе спровоцировать усугубление заболевания из-за нагрузки на сосуды, объяснила врач.

«Теплые ванны способны вызвать резкое снижение уровня сахара в крови, а это весьма опасно для диабетика», — заключила медик.

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