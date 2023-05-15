Врач рассказала об опасности принятия горячей ванны

Терапевт Анастасия Меняйлова заявила, что принятие ванны имеет положительный эффект на организм, но существует ряд противопоказаний, при которых такая процедура может стать опасной. Об этом врач рассказала в интервью «Газете.Ru».

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К примеру, от горячей ванны стоит отказаться при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что в горячей воде тело нагревается, механизмы естественного охлаждения организма не срабатывают. В это же время увеличивается нагрузка на сердце, объяснила терапевт.

Также нельзя принимать ванну людям с пониженным артериальным давлением. Во время этой процедуры сосуды еще сильнее расширяются, а это может спровоцировать обморок. Меняйлова посоветовала быть осторожным людям с повышенной температурой. Принятие горячей ванны может усугубить ситуацию.

Подобные водные процедуры могут ухудшить самочувствие у страдающих мигренями, а при тромбозе спровоцировать усугубление заболевания из-за нагрузки на сосуды, объяснила врач.