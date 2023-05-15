Названы вызывающие сексуальный лунатизм факторы

Постоянный недосып и храп, осложненный остановками дыхания, могут вызвать сексомнию — неконтролируемое сексуальное поведение во сне, считает биолог, специалистка в области психобиологии Анна Луиза Диас. Другие вызывающие это состояние факторы и варианты лечения она назвала в авторской колонке для Health News.

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Психобиолог отмечает, что сексуальный лунатизм недостаточно изучен и считается редким явлением. Отчасти это связано с тем, что люди не обращаются к специалистам из-за деликатности проблемы, либо не догадываются о ее существовании. Диас объяснила, что при сексомнии пациенты демонстрируют сексуальное поведение во сне, при этом оно более агрессивно, чем обычно, поскольку они не контролируют свои действия.

Диас добавила, что проявления сексомнии чаще всего происходят во время медленной фазы сна, когда зрачки глаз почти не двигаются. По ее словам, вероятнее всего это связано с нестабильностью работы мозга на более глубоких стадиях медленного сна. Спровоцировать проявления могут стресс, усталость, хронический недосып, прием седативных препаратов, употребление алкоголя или наркотиков, другие нарушения сна и лунатизм. Кроме того, сексуальное поведение во сне может появиться из-за обструктивного апноэ — частичного или полного перекрытия верхних дыхательных путей во сне, из-за которого у человека останавливается дыхание более чем на десять секунд.