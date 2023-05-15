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Гепатолог Якушев предупредил о вреде минеральной воды

Гепатолог, гастроэнтеролог и терапевт Андрей Якушев предостерегает о нежелательном воздействии минеральной воды на определенные группы людей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Гепатолог предупредил о вреде минеральной воды
© unsplash.com

Доктор Якушев отмечает, что избыточное содержание натрия в минеральной воде может вызвать отеки, а ее состав может содержать от 50 до 200 миллиграммов ионов натрия на литр. Он рекомендует людям, страдающим от отечного синдрома любого происхождения, ограничить потребление больших объемов минеральной воды, а также снизить употребление соли и хлеба.

Названы напитки, которые нельзя пить натощак

Кроме того, специалист призывает пациентов с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями почек и циррозом печени не употреблять минеральную воду без предварительной консультации с врачом. Согласно его словам, у этих пациентов нарушена система регуляции объема крови и внеклеточной жидкости, и натрий может оказывать крайне негативное влияние на их организм.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвала лучшие напитки для работы кишечника пожилых.

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