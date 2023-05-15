Чем плохи диеты и почему не стоит есть то, что вам невкусно

Тело — это наша опора. Кажется, мы отлично понимаем это в детстве. Но чем старше становимся, тем больше ругаем и осуждаем его. В какой-то момент тело и еда вдруг становятся врагами, и мы всеми способами стараемся снизить вес — чтобы вернуть себе былую форму. На помощь приходит здоровое питание.

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Но так ли хороша эта мотивация? Выбрали отрывок из книги «Нетревожные отношения с едой (и с собой)» дипломированного нутрициолога, специалиста общественного здравоохранения Великобритании Марии Кардаковой. Мария рассказывает, как возникают стандарты красоты, что такое «здоровый вес» и развеивает мифы о правильном питании.

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Что заставляет вас думать о здоровом питании

Согласно исследованиям, более 60% взрослых недовольны тем, как они выглядят. Навязывание стандартов внешности, на которые мы равняемся, — дело совсем не новое. До конца позапрошлого столетия пышные женские формы считались признаком достатка, фертильности (плодовитости), но уже в середине XX века стандарты поменялись, и в моду вошла худоба: теперь она — признак утончённости, интеллигентности. В человеке, существе социальном, желание соответствовать неким эталонам заложено природой: если вы им отвечаете, то шанс встретить мужчину (женщину) мечты повышается.

«Выглядеть надо вот так», — решаете вы, вырезаете картинку из журнала и приклеиваете на холодильник с мыслью, что пора регулировать питание для достижения этого идеала.

Потом стандарты меняются, и вы подписываетесь в социальных сетях на десяток блогов с современными эталонами «красоты». Кажется, полдела уже сделано. Осталось найти способы выглядеть так же… Ага, вот и чудо-марафон таинственного «чистого питания». Какие правила лежат в его основе — не так важно, как стремление получить обещанный и желанный результат.

Как на нас влияют диеты

У мотивации менять свои пищевые привычки ради внешности есть несколько больших минусов. Во-первых, вам никогда не будет достаточно: изменятся стандарты красоты, и придётся искать очередной чудо-метод питания. Но диеты не способны творить чудеса: новый рацион влияет на внешность намного меньше, чем вы ждёте.

Во-вторых, в поисках универсальных принципов питания вы забываете об индивидуальных потребностях своего тела. Вы думаете, что кто-то другой лучше знает, что вам нужно, и оплачиваете модный диет-марафон. Неделями строго придерживаетесь всех рекомендаций, но в итоге никаких удивительных преображений во внешности не происходит. Или вы замечаете результат, но лишь кратковременный, и жизнь после превращается в постоянную гонку за удержанием того самого эффекта. Ваши паттерны питания ухудшаются, потому что ожидания от диеты слишком высоки, ведь она с самого начала совершенно не подходила вашему организму, образу жизни, потребностям и предпочтениям.

Какой выход?

Здесь поможет осознанность, которая позволяет проживать собственную уникальную жизнь. Жизнь, в которой мы не стремимся соответствовать канону.

Стандарты красоты

Когда речь заходит об идеале красоты, мы сразу представляем себе женщину, её фигуру или лицо. И не задумываемся, что она прошла через все круги ада, чтобы приблизиться к этому стандарту, — «банального» здорового образа жизни недостаточно.

Это подтвердил социальный эксперимент, когда людям предлагали по фотографии выбрать женщин, которых они считали красивыми. Выбор большинства пал на фотографии девушек, имевших низкий и дефицитный вес, а не здоровый. К мужчинам в этом смысле в нашем обществе требований не так много, поэтому и внимания своей внешности они, как правило, уделяют не так много. К ним предъявляют другие требования — способность обеспечить определённый уровень жизни своей семье. Если говорить о питании, то в большинстве случаев мужчины идут на изменение рациона из желания улучшить здоровье — это, кстати, куда более осознанный подход, основанный на большем уважении к своему телу.

Здоровый вес

Я упомянула понятие «здоровый вес». Запомните, что это не относится к чьему-либо представлению о красивом или некрасивом теле. Это медицинское понятие! Критерии здорового веса в медицинских терминах задаются с помощью показателя индекса массы тела (ИМТ), он рассчитывается как отношение (деление) веса человека в килограммах к квадрату его/её роста в метрах (кг/м2). Например, ваш рост 170 см, а вес 60 кг, то ИМТ будет рассчитываться так:

60:(1,72) = 20,76 кг/м2.

показатель ниже 16 кг/м2 — выраженный дефицит массы тела;

диапазон 16–18,5 кг/м2 — недостаточная (дефицит) масса тела;

18,5–25 кг/м2 — норма;

больше 25,0 кг/м2 — избыточная масса тела;

а вот больше 30,0 кг/м2 — уже ожирение. По классификации ВОЗ считается:

Но и это не такой уж и точный медицинский показатель для определения человека в категорию «здоровый» или направления его в группу риска. Ведь, например, спортсмены могут быть очень тяжёлыми за счёт мышечной массы и соответственно иметь высокий ИМТ. Поэтому при первичном обследовании индекс массы тела часто применяют в сочетании с показателем соотношения обхвата талии к обхвату бедёр.

0,9 или меньше у мужчин;

0,85 или меньше для женщин. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровое соотношение талии (waist) к бедрам (hips) — это:

Здоровое питание для здоровья

Проблемы со здоровьем, связанные с избыточным весом, имеют более 40% взрослого населения. Но так ли необходимо именно «худеть»? Исследования показывают, что намного важнее вести здоровый образ жизни, не курить, употреблять меньше алкоголя, есть больше овощей и фруктов, заниматься спортом (да-да, именно всё то, что для нас уже так банально звучит!). Сам по себе более низкий вес не защитит нас от болезней, связанных с нездоровым образом жизни.

Очень важную роль играет то, какую мотивацию мы выбираем для себя в качестве отправной точки в желании изменить привычки питания. Худеть в угоду подругам или партнёру? «Лепить» из себя эталон красоты? Или жить долгую и насыщенную впечатлениями и новым опытом жизнь?