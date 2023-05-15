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Терапевт Романенко предупредила об опасности холодного душа

Из-за холодного душа могут возникнуть насморк, бронхит, инфаркт и инсульт. Это "Москва 24" обсудила с терапевтом Татьяной Романенко.

По словам эксперта, холодная вода всегда несет риск переохлаждения. Оно может стать причиной воспаления в нижних и верхних дыхательных путях.

Помимо этого, из-за холодной воды может возникнуть спазм сосудов, который вызовет более тяжелые проблемы со здоровьем. Последствиями переохлаждения могут стать повышенное давление, сердечно-сосудистые катастрофы, инфаркт — в том числе холодовой — и инсульт.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, чем опасны мокрые и холодные ладони.

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