Из-за холодного душа могут возникнуть насморк, бронхит, инфаркт и инсульт. Это "Москва 24" обсудила с терапевтом Татьяной Романенко.

По словам эксперта, холодная вода всегда несет риск переохлаждения. Оно может стать причиной воспаления в нижних и верхних дыхательных путях.

Помимо этого, из-за холодной воды может возникнуть спазм сосудов, который вызовет более тяжелые проблемы со здоровьем. Последствиями переохлаждения могут стать повышенное давление, сердечно-сосудистые катастрофы, инфаркт — в том числе холодовой — и инсульт.