Диетолог предупредила об опасности сырых яиц

О рисках употребления яиц в сыром виде рассказала врач-эндокринолог и врач-диетолог Оксана Михалева. Подробностями она поделилась в беседе с журналистами "Известия".

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Специалист отметила, что главной опасностью при употреблении сырых яиц является возможное заражение патогенными бактериями, включая сальмонеллу. Даже в случае отсутствия бактерий, употребление яиц в сыром виде может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.

Врач объяснила, что сырой продукт плохо переваривается и белок из него практически не усваивается. Она также отметила, что употребление сырых яиц может вызвать дисфункцию желудочно-кишечного тракта, чувство тяжести в животе, боли и диспепсию. При регулярном употреблении сырых яиц возможны гнилостные процессы, резюмировала она.