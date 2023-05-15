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Диетолог Михалева предупредила об опасности сырых яиц

О рисках употребления яиц в сыром виде рассказала врач-эндокринолог и врач-диетолог Оксана Михалева. Подробностями она поделилась в беседе с журналистами "Известия".

Диетолог предупредила об опасности сырых яиц
© Unsplash

Специалист отметила, что главной опасностью при употреблении сырых яиц является возможное заражение патогенными бактериями, включая сальмонеллу. Даже в случае отсутствия бактерий, употребление яиц в сыром виде может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.

Кому опасно есть куриные яйца: отвечает врач

Врач объяснила, что сырой продукт плохо переваривается и белок из него практически не усваивается. Она также отметила, что употребление сырых яиц может вызвать дисфункцию желудочно-кишечного тракта, чувство тяжести в животе, боли и диспепсию. При регулярном употреблении сырых яиц возможны гнилостные процессы, резюмировала она.

Ранее мы писали о том, как правильно выбирать яйца.

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