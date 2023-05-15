Хирург перечислил опасные для людей пожилых упражнения

Упражнения на тренажере по разгибанию ног, поднятие тяжестей и многие другие спортивные нагрузки вредят здоровью пожилых людей, предупредил нейрохирург, пластический хирург Илья Алмазов. Он перечислил «Ленте.ру» опасные упражнения, от которых стоит отказаться людям старше 50-60 лет.

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«С возрастом наше тело меняется, и это нормально — чувствовать изменения мышечной силы, плотности костей и гибкости, — говорит Алмазов. — С возрастом меняется скорость восстановления после травм. Поэтому людям в возрасте необходимо разумно корректировать объем и сложность тренировок, а также отказаться от выполнения некоторых видов упражнений».

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Тренажер для разгибания ног

Упражнение включает в себя вытягивание ног вверх и наружу с сопротивлением перед лодыжками в положении сидя. Оно помогает укрепить мышцы бедер, называемые квадрицепсами. Однако для людей старше 50 лет такая тренировка создает ненужную нагрузку на область коленной чашечки, вызывая большой износ, предупредил собеседник «Ленты.ру».

Подтягивания за шеей

При вытягивании штанги за головой для проработки спины и бицепсов возникает большая нагрузка на переднюю часть плеч, что может привести к травмам. Лучше выполнять подтягивания перед шеей, а не за ней, советует хирург.

Жимы

Хирург предупредил, что это упражнение для плеч, во время которого тяжести поднимают над головой, может создать большую нагрузку на плечи и вращательные манжеты. Травмы вращательной манжеты плеча часто встречаются у людей старше 50 лет, поэтому от этой нагрузки лучше отказаться.

Поднятие тяжестей

Поднятие тяжестей — отличный способ нарастить мышечную силу, однако людям в зрелом возрасте стоит быть аккуратными. Лучше выполнять упражнение с небольшой нагрузкой, с которой можно сделать 10-12 повторений без напряжения, советует Алмазов.

Хирург призвал тренироваться с помощью других, более безопасных упражнений. Он отметил, что на пользу пойдет хождение. «Ходите каждый день — это отличный способ тренироваться после 50 лет. Хождение заставляет сердце биться быстрее и помогает развить выносливость и силу», — говорит он.