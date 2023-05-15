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Названы три любимых продукта, которые приводят к ранней смерти

Американские ученые назвали три многими любимых продукта, которые фактически истощают мозг человека и ведут к преждевременной смерти. Статьи об этом вышли в научных журналах Stroke и Annals of Neurology.

Названы три продукта, которые приводят к ранней смерти
© Don24.ru

В ходе 10-летнего исследования ученые пришли к выводу, что на первом месте в списке тайных убийц здоровья находится сладкая газировка. У 4300 человек - участников исследования, которые ее пили больше остальных, с наибольшей вероятностью диагностировалась деменция.

Второе место по вредности — выпечка с транс-жирами. Как оказалось, она тоже способна оказывать негативное влияние на мозг человека.

На третьем месте неожиданно оказалась пицца. Оказалось, что люди, которые ее потребляли годами, хуже всего затем проходили интеллектуальные тесты. Авторы работы предупреждают о смертельной опасности чрезмерного потребления таких продуктов.

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