Названы три продукта, которые приводят к ранней смерти

Американские ученые назвали три многими любимых продукта, которые фактически истощают мозг человека и ведут к преждевременной смерти. Статьи об этом вышли в научных журналах Stroke и Annals of Neurology.

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В ходе 10-летнего исследования ученые пришли к выводу, что на первом месте в списке тайных убийц здоровья находится сладкая газировка. У 4300 человек - участников исследования, которые ее пили больше остальных, с наибольшей вероятностью диагностировалась деменция.

Второе место по вредности — выпечка с транс-жирами. Как оказалось, она тоже способна оказывать негативное влияние на мозг человека.