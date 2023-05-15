В чем опасность подсчета калорий при похудении
Бытует мнение, что похудеть можно и без диет – есть можно всё что угодно, при этом соблюдая простое правило – тратить больше энергии, чем потребляешь. Насколько это мнение соотносится с реальным положением дел и как правильно относиться к понятию калорийности при снижении веса, ИА RuNews24.ru рассказала диетолог, ассистент научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Андреевна Круглова.
«Если мы говорим про снижение веса, то в этот период действительно важно создать дефицит: поступать калорий должно меньше, чем нужно организму. Тут мы работаем в двух направлениях: комфортно снижаем калорийностью рациона и подключаем физическую нагрузку, чтобы увеличить потребность организма в энергии, создать дефицит на период снижения веса», - отметила эксперт.
Наталья Круглова подчеркнула, что физическую активность не стоит рассматривать только с точки зрения расхода энергии. У физической нагрузки гораздо больше целей и задач. В их числе увеличение мышечной массы, снижение количества жировой ткани в организме и снижение риска развития множества заболеваний. Поэтому физическую активность стоит рассматривать как комплексное воздействие на поддержание здоровья.
«Я не рекомендую считать калории и включать это в свою повседневную практику. Можно посчитать калории определённый период времени, буквально несколько недель, чтобы сориентироваться, какой калорийности вы придерживаетесь и сравнить это с рекомендованными нормами. Возможно, такой метод позволит увидеть, какие продукты в вашем рационе избыточны, какие стоит сократить. Однако я не рекомендую это делать на постоянной основе. Есть другие диетологические опоры, которые можно использовать на время снижения веса для поддержания здорового веса», - сказала специалист по питанию.
При фанатичном подсчёте калорий, подчеркнула специалист, у ряда людей возникает повышенная тревога относительно своего рациона. В случае нарушения возникает чувство стыда и вины, что негативно сказывается на формировании здорового пищевого поведения и не работает на перспективу поддержания веса и здорового образа жизни.