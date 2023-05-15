В чем опасность подсчета калорий при похудении

«Я не рекомендую считать калории и включать это в свою повседневную практику. Можно посчитать калории определённый период времени, буквально несколько недель, чтобы сориентироваться, какой калорийности вы придерживаетесь и сравнить это с рекомендованными нормами. Возможно, такой метод позволит увидеть, какие продукты в вашем рационе избыточны, какие стоит сократить. Однако я не рекомендую это делать на постоянной основе. Есть другие диетологические опоры, которые можно использовать на время снижения веса для поддержания здорового веса», - сказала специалист по питанию.