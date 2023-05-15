Врач предупредила некоторых людей о вреде «кудрявого метода»

Как сообщила Государенко, главные принципы «кудрявого метода» — в том, что волосы надо тщательно увлажнять и не расчесывать их между мытьем. При этом шампунь рекомендовано использовать только для очищения корней и кожи головы, а на длину «жамкающими движениями» наносить специальный кондиционер без силикона. Подобная схема ухода разработана исключительно для вьющихся волос, применять ее на прямых от природы локонах бессмысленно, так как это может принести им вред, объяснила трихолог.