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Врач предупредила некоторых людей о вреде «кудрявого метода»

Так называемый «кудрявый метод» ухода за волосами бесполезен и даже опасен для некоторых людей, предупредила российский врач-дерматолог, трихолог Виктория Государенко. Ее слова цитирует издание «Доктор Питер».

Врач предупредила некоторых людей о вреде «кудрявого метода»
© Lenta.ru

Как сообщила Государенко, главные принципы «кудрявого метода» — в том, что волосы надо тщательно увлажнять и не расчесывать их между мытьем. При этом шампунь рекомендовано использовать только для очищения корней и кожи головы, а на длину «жамкающими движениями» наносить специальный кондиционер без силикона. Подобная схема ухода разработана исключительно для вьющихся волос, применять ее на прямых от природы локонах бессмысленно, так как это может принести им вред, объяснила трихолог.

В то же время, по словам Государенко, даже кудрявые волосы все-таки лучше регулярно расчесывать специальной расческой между мытьем или в мокром виде. Это необходимо, чтобы своевременно избавляться от выпавших волосков.

Ранее российский парикмахер Людмила Евдокимова раскрыла оптимальную частоту мытья волос. В норме надо мыть голову один-два раза в неделю, заявила она.

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