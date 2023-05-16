Самые бесполезные для похудения упражнения
Эксперты назвали самые бесполезные упражнения для похудения, которые считаются популярными среди посетителей спортзалов и фитнес-тренеров.
Одно из упражнений, способное причинить вред, – это махи руками с гирями. Выполняя его, легко заработать вывих или растяжение. Как говорят специалисты, новичкам его точно делать не стоит.
Опасным может быть и ягодичный мост со штангой. При неправильном выполнении это упражнение может вызвать гипертрофию ягодичных мышц.
Не стоит злоупотреблять и планкой с дополнительным весом. Она может привести не к улучшению формы, а к раскачиванию нижней части спины и включению в работу не тех мышц. Также вредны приседания с весом на плечах – при большой нагрузке такие упражнения чреваты травмами коленей, передает «Лента.ру».