Самые бесполезные для похудения упражнения

Эксперты назвали самые бесполезные упражнения для похудения, которые считаются популярными среди посетителей спортзалов и фитнес-тренеров.

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Одно из упражнений, способное причинить вред, – это махи руками с гирями. Выполняя его, легко заработать вывих или растяжение. Как говорят специалисты, новичкам его точно делать не стоит.

Опасным может быть и ягодичный мост со штангой. При неправильном выполнении это упражнение может вызвать гипертрофию ягодичных мышц.