Сергей Малоземов, врач, автор и ведущий программы "Чудо техники", рассказал, чем чревато попадание плесени на еду. Его слова приводит радио Sputnik.

По словам специалиста, плесень, присутствующая в кухонных приборах и продуктах, может быть связана с возникновением онкологических заболеваний. Риск развитие рака увеличивает именно постоянное попадание частиц плесени в воду или пищу.

По словам Малоземова, продукты, содержащие плесень, могут накапливать микотоксины, которые являются канцерогенами. Эксперт также отметил, что плесень обычно обнаруживается в приборах с большим объемом жидкости.