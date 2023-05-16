Женщина пристрастилась к загару и показала свое лицо

Жительница Австралии показала страшные последствия многолетнего загара. Видео на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok .

48-летняя Мелисса Льюис рассказала, что в подростковом возрасте пристрастилась к загару и ежедневно находилась под солнцем по несколько часов. По словам героини материала, впоследствии врачи диагностировали у нее три разных вида рака. Выяснилось, что онкологию вызвало частое и длительное пребывание под прямыми солнечными лучами.