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Женщина пристрастилась к загару и показала свое лицо

Жительница Австралии показала страшные последствия многолетнего загара. Видео на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.

Женщина пристрастилась к загару и показала свое лицо
© Unsplash

48-летняя Мелисса Льюис рассказала, что в подростковом возрасте пристрастилась к загару и ежедневно находилась под солнцем по несколько часов. По словам героини материала, впоследствии врачи диагностировали у нее три разных вида рака. Выяснилось, что онкологию вызвало частое и длительное пребывание под прямыми солнечными лучами.

На размещенных кадрах блогерша продемонстрировала пораженное опухолью лицо после прохождения фотодинамической терапии.

Lenta.ru

В ролике видно, что глаза любительницы загара распухли, а ее кожа покрылась красной коркой, которая слазила в некоторых местах.

«Последствия рака кожи. Пожалуйста, защищайте лицо от солнца! Хотела бы я получить такой совет 30 лет назад», — заявила женщина в описании к посту.

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