Что нельзя пить после тренировки

После занятий спортом не стоит сразу пить кофе, потому что это может привести к чрезмерной нагрузке на сердце, повышенному давлению. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога и тренера Марию Волынкину.

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По мнению специалиста, организму необходимо дать два-три часа отдыха и только после этого употреблять напиток.

Волынкина отметила, что есть после тренировки тоже можно не сразу, а через 30–40 минут, потому что необходимо дождаться запуска всех обменных процессов.