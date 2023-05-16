Что нельзя пить после тренировки
После занятий спортом не стоит сразу пить кофе, потому что это может привести к чрезмерной нагрузке на сердце, повышенному давлению. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога и тренера Марию Волынкину.
По мнению специалиста, организму необходимо дать два-три часа отдыха и только после этого употреблять напиток.
Волынкина отметила, что есть после тренировки тоже можно не сразу, а через 30–40 минут, потому что необходимо дождаться запуска всех обменных процессов.
Диетолог добавила, что помочь организму восстановиться после физической активности поможет ходьба или растяжка в течение пяти-десяти минут.