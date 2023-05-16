«Две полоски»: почему тесты на беременность так часто врут

Современная фармацевтика предоставляет женщине возможность при помощи тестирующих приспособлений самостоятельно выяснить, беременна она или нет. Гинекологи называют это простое исследование одним из самых надежных способов определения в домашних условиях, ждет ли женщина ребенка. Но почему-то случается так, что тест дает ложный результат. Из-за чего же происходят ошибки?

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Как устроен тест на беременность

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Когда в организме женщины после оплодотворения яйцеклетки происходит имплантация эмбриона, в ее крови и, соответственно в моче, появляется определенный гормон - хорионический человеческий гонадотропин (ХГЧ). Для его выявления на кусок бумаги промышленным способом наносят небольшую полосу специфических иммуноглобулинов - сорбированных антигенов, меченных коллоидным золотом. При соприкосновении антигенов с мочой происходит реакция. Если гормон в жидкости присутствует, то визуально он проявляется в виде красной нити. Если же ХГЧ нет, или его количество ничтожно мало, то на тесте заметна только одна контрольная полоска, свидетельствующая о том, что система работает. Но если тест так просто и четко устроен, почему он иногда сбоит?

Простые ошибки

Причины ошибочных показаний теста на беременность могут быть разными. Например, истечение срока годности самого изделия, нарушение температурного режима при его хранении или транспортировке, а также неправильное использование. Согласно инструкции, для получения точных данных требуется дневная или лучше утренняя моча женщины, именно в ней концентрируется хорионический человеческий гонадотропин.

Неверная реакция тестового устройства может иметь место при недостаточном уровне гормона в случае, если яйцеклетка оплодотворена, но эмбрион еще не прикрепился к стенке матки. Обычно этот процесс происходит после седьмого дня зачатия, и только тогда начинает выделяться ХГЧ, созданный природой для нормального развития плаценты. Однако бывает и наоборот: тест показывает наличие беременности, а при гинекологическом осмотре этого не обнаруживается.

Причины ложноположительных результатов теста

Методика выявления ХГЧ при помощи реакции на специфические иммуноглобулины используется в медицине при лабораторной диагностике многих инфекционных заболеваний и гормональных нарушений. В частности, такая патология, как хорионэпителиома, тоже может быть подтверждена положительным тестом на беременность, хотя данное заболевание относят к онкологии.

Хорионический гонадотропин какое-то время присутствует в организме женщины после недавнего аборта или выкидыша. Этот гормон также входит в состав некоторых препаратов для лечения бесплодия, и по этой причине тест тоже может показать положительный результат, хотя фактически беременности нет.

Если исследование однозначно выявляет наличие ХГЧ, а при гинекологическом осмотре не фиксируется увеличение матки, то это явный признак внематочной беременности. Значит оплодотворенная яйцеклетка имплантировалась в фаллопиевой трубе и требуется экстренное оперативное вмешательство. Так что случается, тест в домашних условиях спасает здоровье и даже жизнь женщины.

Ложноотрицательные результаты

Случаи, когда на тесте нет красной полоски, а беременность тем временем развивается, крайне редки. Обычно это связано с проблемой мочевыводящей системы. Например, хронические заболевания почек часто приводят к грубым нарушениям выделительной функции. Тогда концентрация ХГЧ в моче серьезно снижается, даже если в крови уровень этого гормона повышен.

Большое потребление жидкости или мочегонных препаратов перед проведением исследования тоже, скорее всего, изменит результат в отрицательную сторону, поскольку хорионический гонадотропин будет стремительно вымываться.

При нетипичных заболеваниях, таких как анорексия, часто наблюдается сокращение выработки различных половых гормонов. При этом у женщины может наступить беременность, но уровень ХГЧ в моче в первые три-четыре недели обычно оказывается недостаточным для подтверждения этого с помощью стандартного теста. И в таком случае, ждет ли женщина ребенка, можно узнать только у гинеколога.