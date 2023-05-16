Названы вредные для фигуры популярные напитки

Регулярное употребление сладких напитков и алкоголя способствует быстрому набору веса, считает диетолог-нутрициолог Кэтрин Джервасио. Ее мнение приводит издание Eat This, Not That.

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Первыми в списке вредных для фигуры популярных напитков специалистка назвала сладкий чай и кофе. По ее словам, постоянное избыточное потребление сахара может вызвать резистентность к лептину — гормону, который регулирует аппетит и накопление жира.

По той же причине диетолог не рекомендовала покупать в магазинах воду с различными вкусовыми добавками и витаминами, а также газировку и соки. Как правило, говорит Джервасио, в таких напитках содержится большое количество сахара.

Кроме того, диетолог посоветовала худеющим держаться подальше от алкоголя. По ее словам, помимо того, что регулярное употребление горячительных напитков в целом вредит здоровью, каждый грамм спиртного содержит семь килокалорий. Этого объема достаточно, чтобы быстро набрать лишний вес, говорит Джервасио.