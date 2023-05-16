Россиянам назвали главную ошибку при похудении
Нутрициолог Дарья Валентинова назвала главной ошибкой при похудении ужесточение диеты после срывов. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалистка рассказала, что наказания за нарушение диеты в виде голодовок и строгих ограничений в питании приводят к увеличению веса. Выпуск доступен на сайте телеканала.
«Если вы начали худеть, допустим, со 100 килограммов, и примерно на 97 килограммах произошел срыв, очень важно не винить себя», — предупредила россиян Валентинова.
Нутрициолог объяснила, что в момент срыва нельзя наказывать себя голодовками и строгими ограничениями, а также назначать себе отработки, так как такие действия только приблизят следующий срыв.
Специалистка подчеркнула, что при нарушении диеты важно анализировать, что именно к этому привело, и рекомендовала устраивать медленные и осознанные срывы.
«Во-первых, скорее всего, вы съедите намного меньше, нежели если вы будете торопиться, будто это не вы, быстро есть, пока никто не видит. Во-вторых, это, вероятно, сильно отдалит по времени следующий срыв либо вообще его нивелирует», — заключила нутрициолог.