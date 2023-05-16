Россиянам назвали главную ошибку при похудении

«Во-первых, скорее всего, вы съедите намного меньше, нежели если вы будете торопиться, будто это не вы, быстро есть, пока никто не видит. Во-вторых, это, вероятно, сильно отдалит по времени следующий срыв либо вообще его нивелирует», — заключила нутрициолог.