Почему живот не становится плоским, несмотря на тренировки

Если у вас, как и большинства женщин, несмотря на регулярные занятия спортом и диету, не получается добиться идеально плоского живота, скорее всего, дело не в неэффективности тренировок – просто так устроен ваш организм и это абсолютно нормально.

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Упражнения на пресс пользуются большим спросом среди тренирующихся: существует масса специальных марафонов и секретных техник для достижения сухого торса. Вот только немногим удаётся довести этот участок тела до абсолюта. Почему?

На этот вопрос ответила фитнес-тренер и популярная блогерша Лив, известная под псевдонимом Liv Livin Life:

«Несмотря на обилие фотографий идеального пресса в соцсетях, где можно правильно выстроить свет и подобрать позу, в реальной жизни даже самые стройные и натренированные девушки имеют небольшую жировую складку.

Как правило, у женщин верхние мышцы пресса выглядят гораздо более натренированными, чем нижние. Всему виной – строение женского тела: органы в этом месте нуждаются в повышенной защите.

В надлобковой области (внизу живота) находится половая система, выполняющая репродуктивные функции. По этой причине в этой части туловища особенно тяжело убрать лишний жир и добиться рельефа».