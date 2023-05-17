5 привычек в еде, которые помогут быстро похудеть после 50

Здоровые продукты и правильное питание играют решающую роль в избавлении от лишних килограммов. Кроме того, важное значение имеет после 50 лет предотвращение скачков и падений уровня сахара в крови.

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Благодаря предотвращению скачков сахара в крови вы сможете легко достичь идеального веса после 50 лет. Вот какие привычки в этом помогут.

Включать 20-30 г белка в каждый приём пищи. Белок защищает от скачков сахара в крови и даёт сытость надолго. Также потребление белка поддерживает сухую мышечную ткань, от которой зависит ваш обмен веществ.

В начале трапезы ешьте некрахмалистые овощи, в которых много клетчатки. Клетчатка помогает замедлить пищеварение и стабилизировать сахар в крови. Исследования также показывают, что благодаря увеличению потребления клетчатки можно увеличить потерю веса.

Больше готовить дома. Научные исследования демонстрируют, что это помогает в похудении.

Ешьте больше свежих фруктов. В них много питательных веществ и клетчатки. У людей, которые употребляют больше таких продуктов, более низкая масса тела, меньше окружность талии и меньше жира.

Выбирайте полезные, необработанные углеводы. Ведь ничто так сильно не повышает сахар в крови, как рафинированные углеводы в выпечке, печенье и т.п.