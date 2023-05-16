Женщина опробовала популярный в TikTok метод похудения

«После проверки системы я избавилась от округлости плеч, хоть и раньше около двух лет занималась пилатесом. Это меня удивило. К тому же я стала намного сильнее, а мои мышцы окрепли», — рассказала женщина и добавила, что у нее появилось больше энергии.