$79.98+0.8887.16+1.08

Женщина опробовала популярный в TikTok метод похудения

Журналистка Women's Health Бриди Уилкинс опробовала популярный в TikTok метод тренировок и поделилась результатами с читателями. Материал опубликован на сайте издания.

Женщина опробовала популярный в TikTok метод похудения
© Lenta.ru

Речь идет о системе «3-2-8», которая предполагает три силовых тренировки, а также два занятия пилатесом или барре в неделю и ежедневную ходьбу на восемь тысяч шагов. Отмечается, что хэштег с названием подхода набрал в соцсети 292 миллиона просмотров. Блогеры отмечают, что такой метод помог им привести тело в форму, похудеть и улучшить общее самочувствие.

Автор текста, которая следовала плану на протяжении месяца, не сумела сбросить лишние килограммы, однако у нее значительно улучшилась осанка.

«После проверки системы я избавилась от округлости плеч, хоть и раньше около двух лет занималась пилатесом. Это меня удивило. К тому же я стала намного сильнее, а мои мышцы окрепли», — рассказала женщина и добавила, что у нее появилось больше энергии.

При этом Уилкинс подчеркнула, что людям, которые работают на полную ставку, будет тяжело успевать заниматься в зале пять раз в неделю.

«Плюсом является то, что все занятия можно выполнять в домашних условиях и без какого-либо дополнительного инвентаря. Попробуйте, возможно, после эксперимента вы найдете свой идеальный план тренировок!» — заключила она.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий