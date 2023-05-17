Как определить свой биологический возраст

Когда мы кому-то говорим "как ты молодо выглядишь!" - это не всегда грубая лесть. Человек может соответствовать своему календарному возрасту, но ровно так же его биологические часы могут и "отставать", и "убегать вперед".

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Ученые Сеченовского университета разработали программу, которая не просто вычисляет и выдает цифру биологического возраста исходя из "кондиций" пациента, но и поясняет, какие именно слабые места в организме прибавляют лет, и какие сильные стороны, наоборот, возраст уменьшают.

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"Вы только не забудьте спортивную форму, если хотите протестироваться", - посоветовала мне автор методики, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Светлана Руненко, когда мы договаривались о встрече. Конечно, я захотела. Тест оказался несложным.

Точка отсчета

"Ученые и врачи разного профиля используют много способов определения биовозраста, выбирают свои варианты для определения показателей молодости и старения. Генетики делают упор на биомаркерах, связанных с особенностями генома. Дерматологи и косметологи обращают внимание на упругость кожи и выраженность морщин. Кардиологам важны показатели сердечной деятельности", - поясняет доктор Руненко.

В Сеченовке поставили задачу создать универсальную методику, которая не просто определяет биологический возраст, но и помогает управлять им.

Идея такая: пройдя тест, человек получит наглядную картинку - свой фитнес-профиль и поймет, почему он "перебрал" несколько лет по сравнению с паспортом, и это усилит мотивацию заняться собой. Тем более, будет ясно, что делать, ведь к картинке прилагается программа действий.

В расчетах используются те показатели здоровья, на которые человек может влиять сам. Большой плюс методики еще и в том, что воспользоваться ею - с некоторыми оговорками - можно даже без участия врача.

Во время теста проверяется несколько ключевых параметров: работоспособность, выносливость, сила мышц и гибкость. Для каждого возраста рассчитана своя "золотая середина" (средний нормальный уровень каждого параметра). Если сравнить свои данные с возрастной нормой - сразу станет ясно, по каким показателям человек остается в "своем" возрасте, по каким - соответствует более "молодым" (или "старым") возрастам.

Для итогового результата "вклад" каждого показателя оценивается в баллах (1 балл = 1 году). Покажешь результаты лучше, чем у сверстников, - получишь баллы со знаком "минус", и твой биологический возраст окажется меньше календарного. Если показатели окажутся хуже - баллы будут со знаком "плюс" и биовозраст станет выше, чем в паспорте.

Как проходит тестирование

Сначала в программу заносят основные данные: возраст, рост, вес, артериальное давление и пульс в покое. Потом определяют состав тела: процент жира, скелетно-мышечной массы и жидкости. Это, пожалуй, единственный этап тестирования, где необходим специальный прибор - биоимпедансный анализатор.

Чтобы понять состояние сердца и сосудов, нужны тесты под нагрузкой. Мне пришлось в течение трех минут подниматься на куб и спускаться с него в заданном темпе, и сразу же посчитать пульс. Чем меньше он вырос - тем лучше.

Дальше - больше. Чтобы оценить работу пресса, пришлось заняться гимнастикой - лечь на пол и поднимать торс в течение минуты - чем больше повторов, тем выше результат. Состояние мышц плечевого пояса проверялось с помощью отжиманий. К счастью, мне достался "лайтовый" вариант: отжимания с колен. Так везет женскому полу. Мужчинам приходится отжиматься в полноценной "планке". (Хорошо, что не заставляют подтягиваться на турнике - тут бы я точно просто сбежала с тестирования.)

Наконец остались сущие пустяки: проверить, что там у меня со спиной и гибкостью. Потребовалось лечь на живот и оторвать плечи от пола - чем дольше удается удержать позу, тем сильнее мышцы спины. Гибкость проверяют так: сначала из положения сидя наклониться вперед в складку, стараясь тянуться руками как можно дальше. А потом встать и сцепить руки за спиной.

Российская Газета

Руки в замке - отлично, дотягиваешься пальцами - средненько. Не достаешь - упражнения тебе в помощь. Тут вся сутулость и многочасовые сидения за компьютером вылезли как на ладони.

Стремитесь в синюю зону

"Все данные тестирования вносятся в программу, которая оценит каждый из параметров, рассчитает ваш биологический возраст и построит фитнес-профиль - график, который отражает результаты тестов на цветной шкале, - поясняет Светлана Руненко. - Надо стремиться к тому, чтобы все точки профиля были в верхнем синем коридоре возрастных норм. Ну или хотя бы в зеленой зоне средних показателей. Этот "зигзаг удачи" наглядно покажет ваши слабые места и подскажет, в каком направлении двигаться".

Так и вышло: со своим "зигзагом" я получила программу действий. Плоховато с объемом легких - нужны аэробные нагрузки на выносливость. Не очень кардиопоказатели - вот вам список тренировок, которые будут полезны, и упражнений, которых нужно избегать. Заодно я вспомнила, каков мой идеальный вес, и узнала, сколько калорий съедать за день, чтобы к нему вернуться. Через пару месяцев занятий можно протестироваться еще раз - проверить, удалось ли "помолодеть".

"Моя мечта - сделать наше тестирование доступным для всех - проводить его в фитнес-клубах и центрах здоровья. Сейчас мы работаем в этом направлении", - заключила Светлана Руненко.

Российская Газета

Кстати

Такую диагностику не обязательно проходить очно. В Сеченовском университете предлагают систему самостоятельного тестирования с помощью сайта/приложения fitstatus.online. Нужно просто зарегистрироваться, внести свои данные и пройти практически те же тесты (за исключением биоимпедансометрии). Программа рассчитает биологический возраст, составит фитнес-профиль и выдаст рекомендации по физическим нагрузкам и питанию. И даже предложит прислать напоминание о том, чтобы пройти повторный чекап - через месяц.

Прямая речь

Управлять своим здоровьем - возможно

Евгений Ачкасов, профессор, завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета:

- Еще в советское время академик Юрий Лисицын вывел такую формулу: на наше здоровье влияют четыре основных фактора - генетика (наследственность), экология (условия, в которых мы живем), медицина и образ жизни. Но вклад этих факторов неравноценен. Как ни удивительно, на долю медицины приходится только 10% . Вклад наследственного фактора и экологии - по 20%. А основное, что влияет на наше здоровье, - на 50%! - это наш образ жизни. Это и хорошо, и плохо.