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Названы обязательные обследования для женщин

Список обязательных обследований для женщин в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Он рекомендовал женщинам сдавать цистологический мазок Папаниколау для выявления рака раз в три года, а в возрасте от 40 до 64 лет — каждый год.

Названы обязательные обследования для женщин
© Мослента

Необходимо также проходить маммографию, женщинам с 40 лет желательно делать это раз в два года. При выявлении новообразований медики назначают дополнительно УЗИ и пункцию, рассказал врач.

По словам Мясникова, после 35 лет нужно сдать анализ тиреотропный гормон и проверить щитовидную железу. Врач посоветовал проверить и кожу для предотвращения или выявления меланомы. В возрасте от 18 до 25 лет требуется сдавать анализ на хламидии, добавил эксперт.

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