Названы обязательные обследования для женщин

Список обязательных обследований для женщин в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Он рекомендовал женщинам сдавать цистологический мазок Папаниколау для выявления рака раз в три года, а в возрасте от 40 до 64 лет — каждый год.

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Необходимо также проходить маммографию, женщинам с 40 лет желательно делать это раз в два года. При выявлении новообразований медики назначают дополнительно УЗИ и пункцию, рассказал врач.