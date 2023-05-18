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Онколог указала на основные симптомы рака яичников

Рак яичников достаточно сложно обнаружить на начальных стадиях. Врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова перечислила основные признаки данного вида онкологии.

Онколог указала на основные симптомы рака яичников
© РИА "ФедералПресс"

«Первыми симптомами болезни могут быть: боли и спазмы в области живота и таза, вздутие живота, тошнота, отсутствие аппетита или чрезмерно быстрое насыщение, нарушения менструального цикла, резкая потеря веса», – пояснила эксперт.

Юлия Вахабова рекомендовала проходить комплексное обследование, чтобы исключить болезнь.

Также врач назвала женщин, которые попадают в группу риска. В первую очередь, это те женщины, у родственников которых уже выявляли рак яичников. Кроме того, это все женщины старше 50 лет, пишет «Газета.ру».

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