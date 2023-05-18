Онколог указала на основные симптомы рака яичников

«Первыми симптомами болезни могут быть: боли и спазмы в области живота и таза, вздутие живота, тошнота, отсутствие аппетита или чрезмерно быстрое насыщение, нарушения менструального цикла, резкая потеря веса», – пояснила эксперт.

Также врач назвала женщин, которые попадают в группу риска. В первую очередь, это те женщины, у родственников которых уже выявляли рак яичников. Кроме того, это все женщины старше 50 лет, пишет «Газета.ру».