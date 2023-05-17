Названы главные ошибки при выполнении приседаний

Правильная техника приседаний такова: «Нужно встать прямо, с ровной спиной и ногами на ширине плеч. Взгляд направлен прямо вперед. При выполнении приседания необходимо сохранять ровную спину и прогибаться только в коленях, чтобы они оставались на уровне 90 градусов. Вес должен быть распределен равномерно на обе ноги».

Отмечается, что ошибочным будет скругление спины и повороты тела. Также стоит обратить внимание на ступни — пятки не должны подниматься во время приседания, так как это может привести к травмам. Кроме того, подчеркивается, что не стоит опускаться ниже параллели с полом.