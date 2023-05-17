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Диетолог рассказала, почему нельзя резко сбрасывать вес

Похудение должно быть плавным. Тогда организм успеет перестроить все процессы. Быстрое и резкое сбрасывании веса может спровоцировать проблемы со здоровьем. Подобным мнением с «Вечерней Москвой» поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.

Почему нельзя резко сбрасывать вес
© Вести Подмосковья

По ее словам, чем плавнее человек снижает вес, тем лучше для его здоровья.

«Среднестатистически рекомендовано сбрасывать примерно полкилограмма в неделю, то есть два килограмма в месяц. Если человек имеет очень большой лишний вес, то вес будет исчезать за счет жидкости и в первые моменты его будет уходить больше», — сказала эксперт.

Если у человека нормальный вес и он пытается похудеть еще больше, то организм будет сопротивляться, поскольку в таких ситуациях организму важно сохранить жир, объяснила Соломатина. Чересчур быстрый сброс веса может быть чреват последствиями, указала специалист.

«Например, позволяют быстро похудеть белковые диеты. Углеводов в таких диетах практически нет, организму ничего не остается, кроме как расщеплять собственную жировую ткань. Но это все очень неполезно. Когда сжигается много жира, дальше сжигается белок, пропадает мышечная масса. Меняется гормональный баланс, так как жир участвует во многих настройках организма», — отметила диетолог.

Организму требуется время, чтобы процессы в нем перестроились под новые весовые параметры, считает эксперт. Если человек худеет постепенно, то подстраиваются и внутренние органы – нормально подтягивается кожа, дает правильные команды головной мозг.

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