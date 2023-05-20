3 причины использовать маску для сна каждый день

Маска для сна – волшебная палочка во время путешествий. Однако не стоит забывать про нее и по возвращении домой. "Рамблер" расскажет о трех причинах, по которым аксессуар рекомендуется использовать на ежедневной основе.

© Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

Долой тревоги

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Многочисленными исследованиями доказано, что свет препятствует выработке мелатонина – главному помощнику в обеспечении здорового и крепкого сна. Соответственно, недостаточное количество гормона отражается на отдыхе нашей нервной системы и восстановлении работоспособности. Аргумент про качественные шторы в данном случае не будет весомым, так как солнечные лучи или, например, свет от уличных фонарей, фар автомобилей и рекламных щитов в какой-то степени проникнут через них. Возможно, будучи без маски, вы от этого не проснетесь, но организм почувствует подобное световое вторжение.

Так, согласно результатам одного недавно проведенного исследования британских психологов и сомнологов, использование маски для сна улучшает когнитивные функции на следующий день. В упомянутом эксперименте приняли участие более 80 добровольцев. В течение недели они проводили 5 ночей в аксессуаре, после чего в течение 2-х дней проходили тестирование и выполняли поставленные им задания. В ходе второй недели исследование схема повторялась, но уже без маски. В результате обнаружилось, что испытуемые показали лучшие результаты в обучении при выполнении задания на ассоциацию пар слов именно после сна в маске. Они также отличились в тесте психомоторной бдительности – он отражал таких показатели, как поведенческая бдительность и устойчивое внимание.

Польза для кожи

Аксессуар может быть полезен и любителям спать лицом в подушку. Трение лица об нее не лучшим образом сказывается на состоянии кожи. Благодаря аксессуару, как минимум, будет защищена кожа вокруг глаз – кстати, область достаточно чувствительная. От появления новых морщинок маска на вряд ли вас убережет, но уменьшит вероятность пробуждения с "гусиными лапками" и эффект помятого лица.

Правильный настрой

Снимает усталость, напряжение с глаз, помогает расслабить мышцы лица – то есть позволяет настроиться на "нужный лад" без лишних усилий. Этакий подготовительный этап перед засыпанием, релаксация, подающая организму знак о том, что вы легли спать, расслабились и готовы к сновидениям.

В особых случаях

Страдающие от мигрени люди, как правило, более чувствительны к свету. А яркое излучение может усилить дискомфортные ощущения во время очередного приступа. Маска для сна способна стать одним из способов самолечения: если резкая головная боль настигла вас в светлое время суток, аксессуар обеспечит темноту глазам и позволит им отдохнуть. В любом случае, хуже от такого приема не будет.

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