Что такое интуитивное питание и чем оно полезно

«Это такой тип питания, которые делает акцент на сигналах тела и учит обращать внимание на состояние голода и насыщения. При этом степень голода и насыщение имеют значения. И этот подход как раз учит чувствовать данные сигналы тела и ориентироваться в первую очередь на них, а не на внешние факторы. Данный тип питания не подразумевает подсчёта калорий, он помогает сформировать сбалансированный рацион, прислушиваясь к своим желаниям», - рассказала RuNews24.ru диетолог Наталья Круглова.