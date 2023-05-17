Что такое интуитивное питание и чем оно полезно
С практикой интуитивного питания связано много мифов и неверных толкований. Основная ошибка обывателей в том, что они думают об интуитивном питании следующее: есть можно что угодно и когда угодно, и в каких угодно количествах. Но это далеко не так.
«Это такой тип питания, которые делает акцент на сигналах тела и учит обращать внимание на состояние голода и насыщения. При этом степень голода и насыщение имеют значения. И этот подход как раз учит чувствовать данные сигналы тела и ориентироваться в первую очередь на них, а не на внешние факторы. Данный тип питания не подразумевает подсчёта калорий, он помогает сформировать сбалансированный рацион, прислушиваясь к своим желаниям», - рассказала RuNews24.ru диетолог Наталья Круглова.
Также специалист отметила, что переход на интуитивное питание требует большого количества времени. Слушать свой организм – сложная задача, требующая концентрации.
«Нужно время, иногда несколько месяцев или даже лет, чтобы начать правильно различать сигналы организма, различать потребности, какой продукт хочется съесть. Также интуитивное питание помогает различать физиологическую потребность в энергии и психологическую потребность получить удовольствие от еды. Концепция интуитивного питания очень интересная, но важно верно ее толковать», - подытожила специалист центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.