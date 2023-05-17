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Диетолог рассказал о пользе окрошки в борьбе с лишним весом

Одно из любимых летних блюд россиян — окрошка — помогает худеть, не голодая. О ее пользе «Ленте.ру» рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Диетолог рассказал о пользе окрошки в борьбе с лишним весом
© Lenta.ru

По мнению эксперта, правильно приготовленная окрошка прекрасно подходит для борьбы с лишним весом. Это связано с тем, что значительную часть этого блюда составляет жидкость, позволяющая наполнить желудок с минимумом калорий. Любые жидкие нежирные супы помогают быстро насытиться, не переедая.

Кабанов отметил, что главный ингредиент окрошки — овощи. У них высокая питательная плотность: высокое содержание питательных веществ при низкой калорийности. Кроме того, овощи — важный источник клетчатки, без которой не обходится ни одна диета для похудения. Она позволяет быстро почувствовать насыщение и надолго остается в желудке, продлевая ощущение сытости.

Наилучший вариант для похудения — вегетарианская окрошка из одних овощей (возможно, с добавлением небольшого количества яиц), считает Кабанов. Для борьбы с лишним весом и поддержания стройности ее нужно готовить на несладком квасе, минеральной воде или тане, советует собеседник «Ленты.ру». Колбасу следует исключить из рецепта, допустимо заменить ее вареным куриным мясом или белой рыбой.

Ранее фармаколог Олег Медведев рассказал о необычной альтернативе жирному мясу для шашлыка. Он посоветовал добавить в меню растительное мясо.

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