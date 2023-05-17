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Врач рассказала, опасно ли есть виноград вместе с косточками

Употребление винограда вместе с косточками не несет опасности для людей со здоровым желудочно-кишечным трактом. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Опасно ли есть виноград вместе с косточками
© Сетевое издание m24.ru

"Если количество винограда небольшое и хочется его быстро съесть, ничего страшного не будет, если у человека здоровый кишечник, никаких проблем нет. Косточка – это тоже растительная клетчатка. Она достаточно грубая и будет стимулировать работу кишечника, поддержит его перистальтику и естественную детоксикацию", – отметила специалист.

При этом в некоторых случаях от употребления винограда вместе с косточками лучше отказаться, поскольку это может усугубить имеющиеся проблемы со здоровьем. "Речь идет про обострения, острые проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это, например, дивертикулит (воспаление мешкообразных выпячиваний в кишечнике. – Прим. ред.) , когда косточки и скорлупки любого происхождения противопоказаны человеку", – предупредила Королева.

Ранее россиян предупредили о рисках для здоровья при употреблении в большом количестве яблочных косточек. Дело в том, что в них содержится синильная кислота, которая является для организма ядом. Отмечается, что это вещество способно вызывать остановку дыхания и может привести к летальному исходу.

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