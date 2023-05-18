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Как правильно разминаться перед тренировкой

Фитнес-эксперт Джессика Челлен рассказала о правильной разминке перед тренировкой. Ее слова приводит The Sun.

Как правильно разминаться перед тренировкой
© Lenta.ru

Специалист заявила, что для подготовки к занятию мало выполнить несколько статичных упражнений на растяжку. Эти движения не увеличивают частоту сердечных сокращений и не разогревают мышцы, что может привести к травме.

Челлен добавила, что растяжку лучше выполнить в конце тренировки, а для разминки, по ее словам, идеально подойдут динамичные упражнения. Она порекомендовала выполнять прыжки с разведением рук и ног или бег на месте с высоким подниманием колена.

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