Как правильно разминаться перед тренировкой

Фитнес-эксперт Джессика Челлен рассказала о правильной разминке перед тренировкой. Ее слова приводит The Sun.

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Специалист заявила, что для подготовки к занятию мало выполнить несколько статичных упражнений на растяжку. Эти движения не увеличивают частоту сердечных сокращений и не разогревают мышцы, что может привести к травме.