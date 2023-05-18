Названа причина возникновения апатии в солнечные дни

«Если солнечные дни и значительное потепление воздуха на улице вас не радуют, вы испытываете апатию и усталость, возможно, у вас синдром хронический усталости. Его не стоит путать с ипохондрией или депрессией. Это соматическое заболевание, требующее лечения», — объяснила Крашкина в беседе с РИАМО.