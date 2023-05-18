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Психотерапевт Крашкина: апатия в солнечные дни может возникать из-за хронической усталости

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что в солнечные дни человек может чувствовать апатию на фоне синдрома хронической усталости.

Названа причина возникновения апатии в солнечные дни
© RT на русском

«Если солнечные дни и значительное потепление воздуха на улице вас не радуют, вы испытываете апатию и усталость, возможно, у вас синдром хронический усталости. Его не стоит путать с ипохондрией или депрессией. Это соматическое заболевание, требующее лечения», — объяснила Крашкина в беседе с РИАМО.

По её словам, такие нарушения могут возникать на фоне вирусных и бактериальных инфекций, из-за стресса или авитаминоза.

Синдром хронической усталости также может быть вызван аутоиммунными заболеваниями, физическими травмами, переливанием крови, интоксикацией, приёмом стероидов, заключила специалист.

Ранее психолог Людмила Суздальцева в беседе с ФАН рассказала об особенностях развития психосоматических болезней.

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