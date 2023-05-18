25% мыла неэффективно против бактерий

Роскачество проверило продающееся в РФ мыло и выяснило, что 25% продукции не подтверждает свои антибактериальные свойства. Об этом организация сообщила на своем сайте.

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Ведомство анализировало жидкое антибактериальное мыло, произведенное в России, Турции и других зарубежных странах. Известно, что жидкое мыло марок "Ашан", "Рецепты бабушки Агафьи", Absolut, Bio-Mio и Faberlic оказалось неэффективно против кишечной и синегнойной палочек, стафилококка и кандиды. Роскачество отметило, что две марки мыла оказались вредны для здоровья.

При этом организация уточняет, что жидкое антибактериальное мыло квалифицируют как косметический товар, оно не является медицинским продуктом, единых требований к нему нет.

"Некоторые производители добавляют в мыло для антибактериальных свойств салициловую кислоту и экстракт ромашки, а другие – более агрессивные компоненты, в том числе триклозан, который, к примеру, способствует повышению устойчивости бактерий к антибиотикам", – объяснили в Роскачестве.

При этом 75% продукции доказало свою эффективность как минимум против одного штамма бактерий. Качественным признано мыло марок "Чистая Линия" и Aura, сказали в ведомстве.