Дело привычки: простые шаги, которые улучшат качество жизни

Принять душ, выпить кофе, полистать новостную ленту – большинство повседневных действий мы совершаем автоматически, даже не задумываясь. А ведь из этих маленьких повторяющихся шагов, по сути, и складывается вся наша жизнь. От них зависит наше самочувствие и настроение, отношения с другими людьми и карьерный успех. Специалисты уверяют, чтобы улучшить качество жизни, зачастую достаточно сформировать новые полезные привычки. О том, как это сделать и какие именно действия способны привести к впечатляющим результатам, MIR24.TV поговорил с экспертами.

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Что нужно для формирования привычки?

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По словам психолога Айгуль Гранд, смена старых неэффективных стратегий на новые должна происходить постепенно. Внезапное желание начать бегать, инвестировать, медитировать или учить три языка – это хорошо, но нереалистично, уверена она. «Велик риск начать и бросить все. Мозг, как пружина, будет напрягаться, копить энергию, а потом амортизирует своим сопротивлением ваши добрые начинания», – поясняет эксперт.

«Чтобы новые привычки прижились, внедряйте их по одной. Как только начинаете действовать на автомате – без напоминания делаете зарядку, подсчитываете калории, откладываете десятую часть дохода, – переходите к внедрению следующей», – рекомендует Айгуль Гранд.

Как уверяет психолог, очень важно выявить, какая привычка даст эффект домино. Например, ранние подъемы помогут притянуть следующие позитивные изменения – занятия спортом, отказ от кофе и алкоголя, полноценный сон.

«Так и с остальными сферами жизни. К примеру, привычка ежедневно изучать полезную информацию дает новые стратегии в профессиональном плане, а привычка медитировать гармонизирует эмоциональный фон – дарит успокоение, ясный ум, улучшает психологический климат дома», – заключает специалист.

При этом психолог предупреждает: «Внедрение новых привычек у большинства сопряжено с откатами. Никогда не ругайте себя за это. Если начали и слетели, важно вернуться к новой программе. Дайте себе пару дней отдохнуть и возвращайтесь к новой привычке».

Также Айгуль Гранд советует хвалить себя за любую трансформацию. «Продержались без кофе неделю – подарите себе платье, о котором мечтали. Отказались от сладкого – за каждый потерянный килограмм дарите себе билеты в театр или на выставку, которую хотели посетить. Так мозг поймет, что меняться – безопасно, и за любой позитивный сдвиг будет подарок».

С пользой для здоровья

Хотите сделать жизнь лучше? Начните со здоровья. Терапевт Людмила Лапа уверена: несколько простых, но систематически выполняемых действий, способны значительно повлиять на наше самочувствие и общее состояние организма. Например, врач порекомендовала ложиться пораньше спать: «В идеале нужно высыпаться так, чтобы утром просыпаться самому, а не по будильнику».

Также специалист рассказала о пользе утреннего душа. «Такая процедура поможет пробудить организм и «запустить» иммунную систему. Кроме того, вода оказывает эффект лимфодренажного массажа, что тоже положительно влияет на самочувствие».

Помимо этого, Людмила Лапа посоветовала делать небольшую зарядку по утрам, пить больше воды в течение всего дня и избегать негативного новостного фона. «Не стоит лишний раз перегружать нервную систему просмотром «страшилок» по телевизору», – пояснила врач.

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