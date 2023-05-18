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Дело привычки: простые шаги, которые улучшат качество жизни

Принять душ, выпить кофе, полистать новостную ленту – большинство повседневных действий мы совершаем автоматически, даже не задумываясь. А ведь из этих маленьких повторяющихся шагов, по сути, и складывается вся наша жизнь. От них зависит наше самочувствие и настроение, отношения с другими людьми и карьерный успех. Специалисты уверяют, чтобы улучшить качество жизни, зачастую достаточно сформировать новые полезные привычки. О том, как это сделать и какие именно действия способны привести к впечатляющим результатам, MIR24.TV поговорил с экспертами.

Дело привычки: простые шаги, которые улучшат качество жизни
© Мир24

Что нужно для формирования привычки?

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По словам психолога Айгуль Гранд, смена старых неэффективных стратегий на новые должна происходить постепенно. Внезапное желание начать бегать, инвестировать, медитировать или учить три языка – это хорошо, но нереалистично, уверена она. «Велик риск начать и бросить все. Мозг, как пружина, будет напрягаться, копить энергию, а потом амортизирует своим сопротивлением ваши добрые начинания», – поясняет эксперт.

«Чтобы новые привычки прижились, внедряйте их по одной. Как только начинаете действовать на автомате – без напоминания делаете зарядку, подсчитываете калории, откладываете десятую часть дохода, – переходите к внедрению следующей», – рекомендует Айгуль Гранд.

Как уверяет психолог, очень важно выявить, какая привычка даст эффект домино. Например, ранние подъемы помогут притянуть следующие позитивные изменения – занятия спортом, отказ от кофе и алкоголя, полноценный сон.

«Так и с остальными сферами жизни. К примеру, привычка ежедневно изучать полезную информацию дает новые стратегии в профессиональном плане, а привычка медитировать гармонизирует эмоциональный фон – дарит успокоение, ясный ум, улучшает психологический климат дома», – заключает специалист.

При этом психолог предупреждает: «Внедрение новых привычек у большинства сопряжено с откатами. Никогда не ругайте себя за это. Если начали и слетели, важно вернуться к новой программе. Дайте себе пару дней отдохнуть и возвращайтесь к новой привычке».

Также Айгуль Гранд советует хвалить себя за любую трансформацию. «Продержались без кофе неделю – подарите себе платье, о котором мечтали. Отказались от сладкого – за каждый потерянный килограмм дарите себе билеты в театр или на выставку, которую хотели посетить. Так мозг поймет, что меняться – безопасно, и за любой позитивный сдвиг будет подарок».

С пользой для здоровья

Хотите сделать жизнь лучше? Начните со здоровья. Терапевт Людмила Лапа уверена: несколько простых, но систематически выполняемых действий, способны значительно повлиять на наше самочувствие и общее состояние организма. Например, врач порекомендовала ложиться пораньше спать: «В идеале нужно высыпаться так, чтобы утром просыпаться самому, а не по будильнику».

Также специалист рассказала о пользе утреннего душа. «Такая процедура поможет пробудить организм и «запустить» иммунную систему. Кроме того, вода оказывает эффект лимфодренажного массажа, что тоже положительно влияет на самочувствие».

Помимо этого, Людмила Лапа посоветовала делать небольшую зарядку по утрам, пить больше воды в течение всего дня и избегать негативного новостного фона. «Не стоит лишний раз перегружать нервную систему просмотром «страшилок» по телевизору», – пояснила врач.

Для улучшения качества жизни

Тем временем актриса театра и кино, продюсер, режиссер Евгения Щербакова рассказала, какие еще привычки способны улучшить нашу жизнь и ее качество. В списке артистки восемь простых шагов:
  1. Всегда выбирать лучшее. Мы состоим из того, что выбираем каждый день на протяжении всей нашей жизни. Лучшее – это значит наиболее качественное из возможного. Это относится как к материальным вопросам (еда, вещи, одежда), так и к нематериальным (окружение, собственное поведение и мысли). Выбирая лучшее, мы инвестируем в свое здоровье, увеличиваем продолжительность и улучшаем качество своей жизни в целом. Делая выбор каждый день в пользу самого лучшего для себя из доступных в данный момент вариантов, мы выбираем быть лучшей версией себя.
  2. Пить воду с лимоном вместо чая, кофе, соков, алкоголя. Многие думают, что вода – это не очень важно, и любая жидкость может ее заменить: чай, кофе, сок, газировка и т.д. Но эти жидкости не являются водой, это – напитки. Смысл употребления чистой воды состоит в очищении нашего организма, лимфы, так как вода – это мощный растворитель. Важно пить воду на постоянной основе. Для усиления детокс-эффекта можно добавить в воду лимон, огурец или зелень. Теплую воду с лимоном можно пить вместо чая, чтобы пить меньше напитков и больше воды. Попробуйте пить больше воды, и вы станете себя намного лучше чувствовать, кожа начнет светиться, пропадут многие проблемы со здоровьем и будет значительно меньше отеков.
  3. Заниматься спортом хотя бы одну минуту в день. Даже если вы не любите спорт, можно приучиться утром делать по 15 приседаний и 15 раз прокачать пресс. На это уходит всего одна минута, но если делать так каждый день, тело будет подтянутым. Можно начать качать пресс прямо в кровати, приседать, пока чистите зубы, и делать махи ногой в процессе приготовления завтрака. Мужчинам можно заменить приседания отжиманиями. Тело приходит в тонус, вы тратите минимум времени и не приходится потеть в спортзале. Идеальный вариант!
  4. В первые полчаса после пробуждения не брать в руки смартфон. Этот пункт кажется легким, но это мнение ошибочно. Очень часто после пробуждения мы автоматически берем в руки смартфоны. Нужно выработать другую привычку: встать, почувствовать себя, свое тело, побыть с собой, подумать, чего хочется, сказать себе приятные слова, осознать все происходящее. Телефон приковывает к себе наше внимание. Но с утра особенно важна чистота сознания, когда мы находимся в свободном от постороннего влияния состоянии.
  5. Не есть мучное, сахар и молочные продукты. Об этом очень часто говорят и пишут. Сахар, мучное и молочные продукты – это пастозность нашего тела и отеки. Человек выглядит усталым, когда питается такими продуктами, они добавляют вес и возраст. Попробуйте заменить эти продукты на крупы, зелень, овощи и фрукты. Вот увидите, ваше тело скажет вам спасибо!
  6. Обнимать своих близких каждый день. Многие люди не придают этому значения, но ученые доказали, что дети, которых не берут на руки и не обнимают, становятся злее, у них формируется психологическая травма. Объятия нужны как ребенку, так и взрослому. Человек, которого никто не касается, испытывает стресс, заболевает, продолжительность его жизни сокращается. Обнимая друг друга, мы вырабатываем дофамин, окситоцин и другие гормоны. Мы не только налаживаем крепкие отношения, но и продлеваем друг другу жизнь. Обязательно обнимайте детей и родителей!
  7. Мечтать, ставить цели, писать план, разбивать его на этапы и осуществлять мечты. Невозможно просто мечтать и достигать цели. Мечта должна идти из вашей души, а не из эго. Нужно придумать как ее осуществить, разбить на этапы самому или попросить профессионала составить план и начать его выполнять. Когда вы чувствуете, что делаете что-то на пути к вашей мечте, уровень стресса снижается. В любом случае что-то получится, как минимум, вы приобретете хороший опыт, который можно применить в дальнейшем для достижения мечты. Не тратьте время впустую, достижение целей делает нас успешнее и счастливее.
  8. Не откладывать свою жизнь на потом. Нужно стараться делать все здесь и сейчас, а не «с понедельника», «в следующем году» и т.п. Не откладывайте на потом, а выбирайте лучшее прямо сейчас, чего бы это ни касалось, тогда жизнь заиграет новыми красками.
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