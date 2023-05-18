Чем полезна вода с лимоном
Модные журналы советуют представительницам прекрасного пола пить каждое утро воду с добавлением лимона. Есть мнение, что данный способ поможет сохранить и даже приумножить женскую красоту.
С просьбой разъяснить этот популярный совет редакция RuNews24.ru обратилась к профессору и основателю научной школы биоэлементологии Анатолию Викторовичу Скальному.
«Употребление воды с лимоном может помочь улучшить пищеварение. Тёплая вода подготавливает желудок к приёму пищи и стимулирует работу кишечника, лимонная кислота повышает секрецию соляной кислоты желудка, но не нужно забывать, что существуют и противопоказания», - отметил специалист.
Ученый добавил, что к таким противопоказаниям относятся заболевания желудочно-кишечного тракта (при желчнокаменной болезни, гастритах, язвенной болезни желудка, изжоге), наличие рефлюкс эзофагита, аллергические реакции, повышенная чувствительность зубной эмали.