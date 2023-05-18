$80.04-0.7386.50-1.08

Чем полезна вода с лимоном

Модные журналы советуют представительницам прекрасного пола пить каждое утро воду с добавлением лимона. Есть мнение, что данный способ поможет сохранить и даже приумножить женскую красоту.

Чем полезна вода с лимоном
© runews24.ru

С просьбой разъяснить этот популярный совет редакция RuNews24.ru обратилась к профессору и основателю научной школы биоэлементологии Анатолию Викторовичу Скальному.

«Употребление воды с лимоном может помочь улучшить пищеварение. Тёплая вода подготавливает желудок к приёму пищи и стимулирует работу кишечника, лимонная кислота повышает секрецию соляной кислоты желудка, но не нужно забывать, что существуют и противопоказания», - отметил специалист.

Ученый добавил, что к таким противопоказаниям относятся заболевания желудочно-кишечного тракта (при желчнокаменной болезни, гастритах, язвенной болезни желудка, изжоге), наличие рефлюкс эзофагита, аллергические реакции, повышенная чувствительность зубной эмали.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий