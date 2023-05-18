Чем полезна вода с лимоном

«Употребление воды с лимоном может помочь улучшить пищеварение. Тёплая вода подготавливает желудок к приёму пищи и стимулирует работу кишечника, лимонная кислота повышает секрецию соляной кислоты желудка, но не нужно забывать, что существуют и противопоказания», - отметил специалист.