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Как держать в тонусе мышцы желудка

Гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала, что стенка желудка состоит из слоя мышц, которые играют важную роль в процессе пищеварения. Врач объяснила, что сокращаясь, мышечные волокна обеспечивают механическую обработку пищи и ее перемещение в кишечник. Чтобы мышцы желудка находились в тонусе, необходимо разнообразное сбалансированное, регулярное питание без излишеств.

Как держать в тонусе мышцы желудка
© В Подмосковье

«Когда стенки желудка теряют тонус, перистальтика ослабевает — развивается гипотония. Она чаще возникает у истощенных и слишком худых людей, при неправильном, однообразном питании, а также при регулярном переедании, которое приводит к растяжению стенок желудка», — рассказала Арзуманян в интервью радио Sputnik.

Гастроэнтеролог отметила, что если возникает синдром быстрого насыщения — когда небольшая порция вызывает ощущение переполнения желудка, изжогу, отрыжку и другие неприятные симптомы — рекомендуется питаться пять-шесть раз в день небольшими порциями.

Не рекомендуется принимать твердую и жидкую пищу одновременно. Еду нужно готовить на пару или тушить, предпочтение отдать супам-пюре, разваренным кашам, рубленому мясу птицы или кролика.

«Накачать» мышцы желудка какими-либо упражнениями невозможно, сказала Маргарита Арзуманян.

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