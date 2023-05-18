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Проанализирована пищевая ценность грудного молока женщин-веганов

Ученые из Амстердама проанализировали энергетическую ценность грудного молока женщин-веганов. Они пришли к выводу, что концентрация ключевых веществ в молоке таких матерей не отличается от показателей в молоке женщин, употребляющих мясо. Результаты работы представлены на 55-м ежегодном собрании Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN), краткий обзор приводит Medical Xpress.

Проанализирована пищевая ценность грудного молока женщин-веганов
© Lenta.ru

Предыдущие исследования показали, что у матерей, которые не едят мясо, может быть низкое содержание карнитина и витамина B2. Причем даже в случае приема карнитина в качестве добавки в плазме крови наблюдались меньшие концентрации, чем у придерживающихся всеядной диеты. На основе этих выводов эксперты считали, что некоторым кормящим женщинам, возможно, потребуется увеличить потребление продуктов животного происхождения, чтобы избежать дефицита во время грудного вскармливания.

Однако теперь специалисты подвергли сомнению эти убеждения, утверждая, что веганская диета не влияет на наличие этих двух веществ в молоке.

В процессе работы авторы изучили образцы молока с помощью метода, который разделяет жидкость на частицы и определяет их массу. Они обнаружили, что молоко кормящих матерей-веганов не отличается по концентрации витамина В2 или карнитина от молока женщин, употребляющих продукты животного происхождения.

Известно, что недостаток витамина В2 (рибофлавина) может привести к анемии и неврологическим проблемам у новорожденных. При этом недостаточное количество карнитина может спровоцировать низкий уровень сахара в крови, а также нарушения работы мозга и сердца.

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