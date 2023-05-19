$80.04-0.7386.50-1.08

Бананы могут вызвать ночные кошмары и нарушение сна

Бананы стимулируют ночные кошмары, заявили сомнологи. Эксперты сайта sleepjunkie.com выявили негативные последствия употребления бананов в ночное время.

Бананы могут вызвать ночные кошмары и нарушение сна
© Чемпионат.com

Бананы — это суперфуд, которым можно наслаждаться практически в любое время суток. Однако ночной перекус может вызвать беспокойный, некрепкий сон и стимулировать появление кошмаров.

В бананах содержится мелатонин. В норме этот гормон отвечает за регуляцию сна, но его избыток может лишить человека сна. Виной тому — нарушение циркадных ритмов и возбуждение центральной нервной системы.

При этом сомнологи советуют не отказываться от фрукта, а сдвинуть время потребления, чтобы спать спокойно:

Время выработки мелатонина является ключевым фактором, помогающим заснуть. В идеале, если вы любите перекусывать перед сном, делать это за час или два до ночного отдыха.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий