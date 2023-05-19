Бананы могут вызвать ночные кошмары и нарушение сна
Бананы стимулируют ночные кошмары, заявили сомнологи. Эксперты сайта sleepjunkie.com выявили негативные последствия употребления бананов в ночное время.
Бананы — это суперфуд, которым можно наслаждаться практически в любое время суток. Однако ночной перекус может вызвать беспокойный, некрепкий сон и стимулировать появление кошмаров.
В бананах содержится мелатонин. В норме этот гормон отвечает за регуляцию сна, но его избыток может лишить человека сна. Виной тому — нарушение циркадных ритмов и возбуждение центральной нервной системы.
При этом сомнологи советуют не отказываться от фрукта, а сдвинуть время потребления, чтобы спать спокойно:
Время выработки мелатонина является ключевым фактором, помогающим заснуть. В идеале, если вы любите перекусывать перед сном, делать это за час или два до ночного отдыха.