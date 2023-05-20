Врач назвала блюдо, которого не должно быть на столе

Врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова объяснила, почему всевозможные соусы относятся к тем продуктам, которые стоит не просто сократить в рационе, а надо убрать полностью. Особенно опасно с ними запекать и жарить.

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"Нужно не сокращать количество соусов и маргарина, а совсем от них отказаться", - подчеркнула врач в своем Telegram-канале, добавив, что не может найти ни одного аргумента в пользу употребления, например, майонеза, в том числе домашнего.

Более того, врач посоветовала относиться к такого рода соусам как к алкоголю - учитывая последствия для организма.

Майонез это тот продукт, который охотно вступает с продуктами в реакцию гликирования, которую еще называют "самой вкусной химической реакцией". А это синтез конечных продуктов гликирования (КПГ), одних из самых важных факторов старения.

С ними связывают развитие таких грозных заболеваниях, как ожирение, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, а также онкологию.

"И, конечно, этот соус стопроцентно вреден для жарки и запекания. Тогда реакция Майяра развернется во всю силу и в желудок приедет полный набор уже готовых конечных продуктов гликирования", - отметила эндокринолог.

То есть, маринованная в майонезе курица, которую потом запекают в духовке до румяной корочки, - мягко говоря, не самый полезный вариант блюда.

В связи с чем многие задаются вопросом - а чем заправлять салаты. Оптимально использовать для этого лимонный сок - он не только дает вкус, но и снижает конечные продукты гликирования.

На втором и третьем месте - оливковое масло и бальзамический уксус (или соус).