Продукты, которые могут заменить 4000 шагов в день

Учёные выяснили, сколько овощей и фруктов в день заменят 4000 шагов. Об этом говорит новое исследование в «Европейском журнале профилактики кардиологических заболеваний».

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Исследователи из Гарварда измерили уровень кислорода и другие показатели у 2380 мужчин и женщин, когда те занимались на беговой дорожке. Каждый из участников заполнил специальную анкету пищевого поведения.

Затем эксперты проанализировали и сравнили результаты испытуемых, опираясь на такие параметры, как возраст, пол, индекс массы тела, суточное потребление калорий, уровень холестерина, давление и ежедневный уровень активности.

При этом оказалось, что уровень подготовки людей, которые съедали по пять фруктов и овощей в день, находился примерно на одном уровне с теми, кто проходил 4000 шагов в день. Учёные объяснили, что продукты ускоряют процесс жиросжигания и улучшают обмен веществ.