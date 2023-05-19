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Вместо упражнений: эти продукты могут заменить 4000 шагов в день

Учёные выяснили, сколько овощей и фруктов в день заменят 4000 шагов. Об этом говорит новое исследование в «Европейском журнале профилактики кардиологических заболеваний».

Продукты, которые могут заменить 4000 шагов в день
© Чемпионат.com

Исследователи из Гарварда измерили уровень кислорода и другие показатели у 2380 мужчин и женщин, когда те занимались на беговой дорожке. Каждый из участников заполнил специальную анкету пищевого поведения.

Затем эксперты проанализировали и сравнили результаты испытуемых, опираясь на такие параметры, как возраст, пол, индекс массы тела, суточное потребление калорий, уровень холестерина, давление и ежедневный уровень активности.

При этом оказалось, что уровень подготовки людей, которые съедали по пять фруктов и овощей в день, находился примерно на одном уровне с теми, кто проходил 4000 шагов в день. Учёные объяснили, что продукты ускоряют процесс жиросжигания и улучшают обмен веществ.

Стоит отметить, что исследование не носило научный характер. Поэтому невозможно с уверенностью заявлять о том, что здоровое питание способно полностью заменить спорт и наоборот. Одно понятно точно: сбалансированный рацион улучшает спортивные результаты.

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