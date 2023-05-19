Избежать срыва диеты поможет правильный читмил

Интегративный нутрициолог, член «Ассоциации специалистов образовательной и функциональной медицины» Наталья Конюхова рассказала, как не сорваться с диеты и легко сбросить лишний вес.

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По словам специалиста, для того, чтобы диета шла по плану, нужно устраивать читмил. Фактически это будет тот же самый срыв, но контролированный.

Правда, уточнила нутрициолог, вводить читмил можно только в том случае, когда человек привык к диете. Обычно это происходит после двух-трех месяцев, пишет «Лента.ру».