Избежать срыва диеты поможет правильный читмил
Интегративный нутрициолог, член «Ассоциации специалистов образовательной и функциональной медицины» Наталья Конюхова рассказала, как не сорваться с диеты и легко сбросить лишний вес.
По словам специалиста, для того, чтобы диета шла по плану, нужно устраивать читмил. Фактически это будет тот же самый срыв, но контролированный.
Правда, уточнила нутрициолог, вводить читмил можно только в том случае, когда человек привык к диете. Обычно это происходит после двух-трех месяцев, пишет «Лента.ру».
Кроме того, читмил не означает, что человеку можно объедаться весь день. Контролируемый срыв означает всего лишь один прием пищи вне плана. Поэтому Конюхова рекомендует устраивать себе «отдых» от диеты во время праздников, корпоративов и посиделок с друзьями.