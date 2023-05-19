Чем вреден магазинный квас

В жару многие предпочитают утолять жажду квасом. Однако если домашний напиток еще можно назвать безопасным, то чрезмерное употребление магазинного для некоторых может обернуться негативными последствиями. Почему покупной продукт вреден и где искать квас с качественным составом, рассказала «ФедералПресс» диетолог Марина Макиша.

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«Сегодня магазинный квас – сладкая газировка. Там ускоренный процесс производства, там достаточно много сахара (порядка 10–12 углеводов на 100 мл напитка), там практически нет тех бактерий, за которые квас называют полезным продуктом», – сказала врач.

Безусловно, домашний продукт, если он сделан по правильной рецептуре, лучше, чем покупной. Если нет возможности приготовить напиток самостоятельно, то можно обратить внимание на крафтовые виды кваса – их продают фермеры на рынках.

В магазине тоже можно найти более-менее качественный продукт. Главное – учитывать состав, отметила Макиша.

Первое, на что нужно смотреть, – углеводы. Если в квасе всего 4–5 граммов этого макронутриента, напиток можно брать. Когда количество углеводов выше – это сладкая газировка.

Второе – надпись «двойное брожение». Она говорит о том, что соблюдена правильная технология производства, продукт нескороспелый.

«Тот квас, который содержит много углеводов, – это беда, особенно для мужчин. Если есть инсулинорезистентность, диабет, разрешено не более стакана продукта в день, а они пьют его литрами. Этой группе нужно быть особенно внимательными при потреблении напитка», – пояснила диетолог.