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Диетолог посоветовала продукты для перекуса

Диетолог, гастроэнтеролог Светлана Исакова рассказала, какие продукты стоит выбрать для перекуса.

Диетолог посоветовала продукты для перекуса
© Вечерняя Москва

Эксперт отметила, что можно купить в магазине готовые овощные палочки из моркови, яблок в пакетиках или заранее подготовить овощи дома. Отлично подойдут для перекуса цитрусовые и бананы.

Также можно выбрать сухофрукты и орехи, но не стоит есть их слишком много, так как в них содержится много калорий.

Часто в рационе не хватает белковых продуктов, поэтому можно выбрать в качестве перекуса порционные сыры и кисломолочные продукты, передает aif.ru.

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