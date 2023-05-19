Врач опровергла слухи о вреде ношения бюстгалтеров

Западные врачи вновь говорят о том, что женщинам не нужно носить бюстгальтер. Они уверенны: если отказаться от бюстгальтера, грудь станет более подтянутой и упругой. Как на самом деле бюстгальтер влияет на здоровье и внешний вид груди, в комментарии для «Слово и Дело» рассказала врач Марият Мухина.

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Американские гинекологи утверждают: женщинам нужно отказаться от распространенного стереотипа о том, что грудь может потерять форму, если не носить бюстгальтер. Издание The Sun также отмечает: многие женщины признались, что их грудь стала более привлекательной и округлой после того, как они отказались от бюстгальтера. Противники лифчиков также уверяют, что долгое ношение такого белья приводит к болям в мышцах, а также к повышенной потливости.

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Звездный врач Марият Мухина в комментарии для «Слово и Дело» отмечает, что физиологически и анатомически такая точка зрения действительно оправдана. Дело в том, что грудь «подтягивает» большая грудная мышца, которая напрягается в тот момент, когда у женщины нет бюстгальтера. Однако такая «естественная подтяжка» работает только в том случае, если женщина параллельно ведет активный образ жизни.

«Работа большой грудной мышцы предусматривает еще и активный образ жизни, который женщина вела на протяжении всего существования. Большая нагрузка на эту мышцу происходит тогда, когда женщина работает руками: качает ребенка на руках, собирает плоды, обрабатывает землю. Однако сейчас большинство женщин освобождены от этого труда», — отмечает врач.

Марият Мухина подчеркнула: в повседневной жизни мышцы не испытывают практически никакой нагрузки. Виной всему - сидячий образ жизни, гиподинамия, который негативно сказывается на работе всех органов человека.

Для того, чтобы грудная мышца работала и поддерживала грудь, современной женщине необходимы постоянные тренировки в спортзале, плавание, фитнес. Однако далеко не каждая готова тратить столько сил и времени на поддержание красоты своей груди. Бюстгалтер в этом случае только сохраняет здоровье и молодость груди.

«Конечно, если женщина три часа проводит в спортзале, это единственный способ поддержать все мышцы в тонусе. Но таких женщин крайне мало. Обычно тренировка - два раза в неделю, или и того меньше. Поэтому надеяться на то, что сработает анатомический механизм не приходится. В современный момент времени единственная нагрузка на мышцы - это на мимические. Остальное - уже полная атрофия», — отмечает врач.