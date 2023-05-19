Диетолог рассказала об опасности постоянного подсчета калорий

Врач-диетолог Мария Королева предупредила об опасных последствиях диет с подсчетом калорий. Такой подход может привести к психологическим проблемам.

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Ежегодно в стране растет число людей, которые страдают от ожирения. Многие врачи утверждают, что для похудения необходимо считать калорийность пищи. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с порталом «Народные новости» рассказала, к каким негативным последствиям может привести такой способ сбросить вес.

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По словам диетолога, подсчет калорий имеет значение для профессиональных спортсменов и тренеров. Однако для обычных людей с лишним весом данный способ не подходит. Врач заявила, что вес будет уходить после того, как расход энергии начнет превышать калорийность потребляемой пищи.

«Избыточный набор массы тела получается только тогда, когда человек превышает энергию в составе пищи относительно расходной составляющей своего организма. Расход энергии вычисляется по особой формуле, учитывая возраст, пол, физическое состояние организма и мышечной массы, которая задействована в активностях. Но для обывателей, которые приходят ко мне на прием, расчетом этих формул я занимаюсь лишь тогда, когда человек профессионально занимается спортом», – сказала Маргарита Королева.

Специалист указала, что, если все время импульсивно считать калории, можно довести себя до психологических проблем. Худеющий человек начинает винить себя за лишнюю порцию еды. Как следствие – нервные срывы и постоянное напряжение.

«Для подавляющего большинства я не советую следить за калорийностью блюд в рационе. Для человека важнее понимать список продуктов, которые он должен употреблять, степень свежести и способ приготовления этих продуктов, сочетаемость компонентов, график питания, а также ведения здорового образа жизни. Нужно вести здоровый образ жизни, соблюдать режим сна, и это намного важнее, чем подсчет калорий. Постоянные подсчеты калорий для подавляющего большинства людей могут привести к психологическим проблемам», – предупредила медик.

Врач также заявила, что регулярный контроль калорийности блюд может оказать психологическую нагрузку. А это, в свою очередь, серьезно тормозит снижение массы тела. Маргарита Королева также отметила, что страдающие от лишнего веса люди, которые начали худеть с помощью подсчета калорий, могут довести себя до анорексии.

Диетолог призвала без страха относиться к приему пищи. Необходимо понимать свою норму потребления, знать полезные продукты, которые подойдут для снижения веса и соблюдать режим сна. Также врач подчеркнула, что очень важно заниматься спортом. Это нужно для улучшения работы организма и налаживания метаболизма.