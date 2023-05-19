Кому и зачем нужна консультация репродуктолога

Планируя появление ребенка, не так много пар в России задумываются о необходимости консультации у специалиста-репродуктолога. Согласно статистике ВЦИОМ, 75% россиян не обращались к профильным врачам по поводу своего репродуктивного здоровья. Однако сегодня в мире, по оценкам экспертов, насчитывается 48,5 млн бесплодных пар, и, к сожалению, с годами эта ситуация лишь ухудшается. Так что, чтобы исключить возможные риски и не терять время, если пара готова к зачатию, посетить врача-репродуктолога совсем не лишне: последние медицинские исследования показали, что у женщин, посетивших данного специалиста перед началом беременности, шанс родить здорового ребенка увеличивается на 15%.

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По данным специалистов, проблемы с зачатием у женщин могут быть связаны с возрастом, наследственностью, различными хроническими заболеваниями, способности зачать может препятствовать и образ жизни, который она ведет. Частой причиной отсутствия беременности у женщины на протяжении года активной половой жизни является нерегулярный менструальный цикл. С такой проблемой сейчас сталкиваются 15-20% женщин, а примерно у 25% наблюдается нарушение овуляционного цикла. Снижать вероятность беременности могут стрессы, депрессия, тревога и другие психосоматические отклонения в здоровье. Препятствовать зачатию могут и проблемы с маткой или яичниками – по статистике, у 40% женщин с установленным диагнозом «бесплодие» наблюдаются проблемы с яичниками.

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Все чаще причиной трудностей с зачатием становятся проблемы со здоровьем у мужчин. Мужчины, порой даже в большей степени, чем женщины, сталкиваются с факторами, снижающими репродуктивную способность. К проблемам с зачатием у мужчин, в частности, могут привести заболевания мочеполовой системы, курение и злоупотребление алкоголем.

Срочного похода к специалисту требует ситуация, когда желаемого зачатия не произошло на протяжении года активной половой жизни (или полугода, если возраст женщины превышает 35 лет). В этом случае женщине стоит посетить гинеколога-репродуктолога: во время приема врач соберет анамнез, определит возможные риски во время беременности и родов, а также проведет осмотр и назначит необходимые обследования, в частности, анализы крови и мочи, УЗИ органов малого таза и другие. Пациенткам с нерегулярным циклом специалист может помочь определить оптимальный день зачатия.