Парфюмер рассказала о лучших летних ароматах
В летние месяцы при использовании духов следует использовать ягодные, цитрусовые и цветочные ароматы. Об этом сообщила NEWS.ru парфюмер Валерия Нестерова. По ее мнению, подойдут духи с нотами мускатного шалфея и зимние яркие ароматы, если их наносить умеренно.
«Летом должны преобладать легкие ингредиенты: ягодные, цитрусовые и цветочные ноты, пало санто, мускатного шалфея. Если не хочется отказываться от зимних ярких, насыщенных текстур, то просто дозируйте интенсивность», — сказала парфюмер.
Эксперт добавила, что летом аромат наносят сзади по линии роста волос либо исключительно на яремную впадину. По словам парфюмера, этого вполне хватит.
«Приобретите что-нибудь легкое. Подойдут спреи для тела и вуали для волос. Или используйте молочко, или лосьон для тела с любимым ароматом. Обратите внимание на ингредиенты, летом выбирайте верхние ноты и ноты сердца, чтобы получить в итоге эмоции флирта и романтики», — заключила Нестерова.