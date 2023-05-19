Парфюмер рассказала о лучших летних ароматах

«Приобретите что-нибудь легкое. Подойдут спреи для тела и вуали для волос. Или используйте молочко, или лосьон для тела с любимым ароматом. Обратите внимание на ингредиенты, летом выбирайте верхние ноты и ноты сердца, чтобы получить в итоге эмоции флирта и романтики», — заключила Нестерова.