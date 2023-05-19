5 источников растительного белка: рекомендации экспертов
Специалисты Роспотребнадзора и НИИ Питания перечислили, в каких продуктах содержится главный строительный материал для клеток организма.
По словам экспертов, из белков построены мышцы, сосуды, ткани внутренних органов, клетки крови, антитела, ферменты и гормоны. Кроме того, они играют важную роль в работе иммунной системы. Сложные органические соединения состоят из аминокислот - их разнообразные сочетания составляют разные белки. Всего же существует 20 аминокислот. Из них 8 - незаменимые. Они обязательно должны поступать в организм. А получить их можно из растительной пищи. Это отличная альтернатива животному белку во время поста или диеты.
Эксперты перечислили 5 главных источников растительного белка:
1. Бобовые
К ним относятся различные виды бобов, фасоль, горох, соя, нут, чечевица, маш, а также арахис. В них содержатся большое количество растительного белка, который организм усваивает на 80 %.
2. Крупы
Эти продукты - результат переработки злаковых культур, которые от природы содержат много белков. Например, овес, пшеница, рис, кукуруза, ячмень. Они дают организму не только белок, но и микро- и макронутриенты. Однако в злаковых бывает глютен, который может вызвать аллергическую реакцию. А вот в гречке и киноа этого вещества нет, при этом в них как раз содержится больше 12 % белка.
3. Соя
Соевые бобы - самый белковый из растительных продуктов. Он содержит до 50 г белка на 100 г, что вдвое превышает содержание протеина в мясе. При переработке сои получают тофу, молоко и муку. Также изготавливают и соевое мясо. В сое содержатся фитоэстрогены - белки, структурно похожие на эстрогены. Однако для женщин эти вещества полезны, а для мужчин - безопасны в небольших дозах.
4. Грибы
Второе название у грибов - "мясо" вегетарианцев. Хотя в них и нет огромного количества белка, но имеется богатый аминокислотный состав. Например, в шампиньонах - 18 аминокислот. А больше всего белка в сушеных грибах, содержание протеинов в них больше в 10 раз. Но у этого продукта есть и минус - тяжело переваривается.
5. Орехи и семена
Орехами тоже можно заменить обычное мясо. В них содержится много жирового компонента - 45-60 %, а также они считаются высококалорийными продуктом - 550-650 ккал на 100 г. При этом учёные утверждают, что, если есть орехи каждый день, они помогут снизить риск ишемической болезни сердца на 30 %.