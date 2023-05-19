5 источников растительного белка: рекомендации экспертов

Специалисты Роспотребнадзора и НИИ Питания перечислили, в каких продуктах содержится главный строительный материал для клеток организма.

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По словам экспертов, из белков построены мышцы, сосуды, ткани внутренних органов, клетки крови, антитела, ферменты и гормоны. Кроме того, они играют важную роль в работе иммунной системы. Сложные органические соединения состоят из аминокислот - их разнообразные сочетания составляют разные белки. Всего же существует 20 аминокислот. Из них 8 - незаменимые. Они обязательно должны поступать в организм. А получить их можно из растительной пищи. Это отличная альтернатива животному белку во время поста или диеты.

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Эксперты перечислили 5 главных источников растительного белка:

1. Бобовые

К ним относятся различные виды бобов, фасоль, горох, соя, нут, чечевица, маш, а также арахис. В них содержатся большое количество растительного белка, который организм усваивает на 80 %.

2. Крупы

Эти продукты - результат переработки злаковых культур, которые от природы содержат много белков. Например, овес, пшеница, рис, кукуруза, ячмень. Они дают организму не только белок, но и микро- и макронутриенты. Однако в злаковых бывает глютен, который может вызвать аллергическую реакцию. А вот в гречке и киноа этого вещества нет, при этом в них как раз содержится больше 12 % белка.

3. Соя

Соевые бобы - самый белковый из растительных продуктов. Он содержит до 50 г белка на 100 г, что вдвое превышает содержание протеина в мясе. При переработке сои получают тофу, молоко и муку. Также изготавливают и соевое мясо. В сое содержатся фитоэстрогены - белки, структурно похожие на эстрогены. Однако для женщин эти вещества полезны, а для мужчин - безопасны в небольших дозах.

4. Грибы

Второе название у грибов - "мясо" вегетарианцев. Хотя в них и нет огромного количества белка, но имеется богатый аминокислотный состав. Например, в шампиньонах - 18 аминокислот. А больше всего белка в сушеных грибах, содержание протеинов в них больше в 10 раз. Но у этого продукта есть и минус - тяжело переваривается.

5. Орехи и семена