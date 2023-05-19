Названы пять «противораковых» овощей для ежедневного рациона

Перечислены пять «противораковых» овощей для ежедневного рациона
Некоторые «противораковые» овощи полезно употреблять каждый день, рассказала терапевт Светлана Никитина.
Снизить риск развития онкологического недуга поможет брокколи. Этот крестоцветный овощ богат растительным соединением, которое обладает выраженными противораковыми свойствами.
Также в рацион нужно включить помидоры и чеснок, приводит слова врача «МедикФорум».
Регулярное употребление фасоли, которая богата белком и клетчаткой, защитит от колоректального рака. Насыщенный антиоксидантами шпинат способен блокировать свободные радикалы и канцерогены в организме.