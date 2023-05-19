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Перечислены пять «противораковых» овощей для ежедневного рациона

Некоторые «противораковые» овощи полезно употреблять каждый день, рассказала терапевт Светлана Никитина.

Названы пять «противораковых» овощей для ежедневного рациона
© Слово и Дело

Снизить риск развития онкологического недуга поможет брокколи. Этот крестоцветный овощ богат растительным соединением, которое обладает выраженными противораковыми свойствами.

Также в рацион нужно включить помидоры и чеснок, приводит слова врача «МедикФорум».

Регулярное употребление фасоли, которая богата белком и клетчаткой, защитит от колоректального рака. Насыщенный антиоксидантами шпинат способен блокировать свободные радикалы и канцерогены в организме.

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